Жителя Оренбуржья оштрафовали на 30 тыс. рублей за запуск дрона

Житель Оренбургской области оштрафовали на 30 тыс. рублей за запуск незарегистрированного беспилотника. Он запустил дрон в небо над городом Канском Красноярского края.

Как пишет Урал56.Ру со ссылкой на региональную прокуратуру, на территории многих субъектов РФ действует запрет на запуск беспилотников. Так, в Оренбургской области подобный запрет ввели 31 декабря 2022 года. Цель — усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что несколько видов беспилотных летательных аппаратов могут включить в экспериментально-правовой режим, что означает вывод этих аппаратов из-под запрета на полеты в российских регионах.

Минтранс РФ оценил затраты на создание в России инфраструктуры для коммерческих запусков беспилотных воздушных судов в 236 млрд рублей до 2030 года.