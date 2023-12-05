В ДНР началось строительство жилья по программе льготной ипотеки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) началось возведение трех жилых домов в рамках программы льготной ипотеки. Об этом 5 декабря министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью с Донецким агентством новостей.

«Сейчас мы можем говорить о том, что этот процесс запущен: застройщики начали строительство. В ДНР уже ведется строительство трех домов в соответствии с 214-ФЗ, в которых возможно приобретение квартир по льготным ставкам», — сказал министр.

По словам Файзуллина, российские ведомства — Минфин и Минстрой — следят за реализацией программы, а также регулярно проводят встречи с застройщикам и банками, задействованными в возведении жилья и финансировании проектов. Он отметил, что это позволяет оперативно реагировать на вызовы, возникающие в этой сфере.

Министр подчеркнул, что перед возведением ипотечного жилья в регионе была проделана большая подготовительная работа. Файзуллин заметил, что в данном случае речь идет о приведении нормативной правовой базы в части законов о долевом строительстве к общероссийскому стандарту, договоренностях с банками, привлечении застройщиков и утверждении программы развития строительства жилых домов.

Еще в августе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительство первых восьми домов по программе льготной ипотеки в новых российских регионах начато. Он также сообщил о расширении программы социально-экономического развития этих территорий и уточнил, что в работе находится более 4 тыс. объектов.

В мае президент РФ Владимир Путин указал, что, несмотря на все сложности в Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), ремонтируется жилье, дороги, соцобъекты и объекты энергетики, а также налаживается промышленное и сельское производство. Он подчеркнул, что страна будет активно и последовательно добиваться возвращения жизни в новых российских регионах в нормальное русло.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав страны признаются российскими гражданами.