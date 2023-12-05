Школьникам ЯНАО посоветовали остаться дома из-за сильных морозов

В городе Ноябрьске в ЯНАО похолодало до -38 градусов. Школьникам первой смены с первого по шестой классы не рекомендуют выходить на улицу из-за сильных морозов. Об этом сообщается в официальных аккаунтах местной администрации в соцсетях.

Занятия у школьников первой смены отменили также в населенных пунктах соседнего ХМАО. В регионе температура воздуха местами опустилась ниже -38 градусов, отмечает ИА «Ура.ру».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки -20 градусов.