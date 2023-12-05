Жителей Урала предупредили о наступлении аномальных холодов

В Свердловской области завтра, 6 декабря, может сильно похолодать. О неблагоприятных погодных явлениях предупреждает ГУ МЧС по региону.

Среднесуточная температура воздуха опустится до -40 градусов, что ниже климатической нормы на 10–17 градусов. Аномальные холода продержатся до 10 декабря, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на ведомство.

Жителей Урала призывают быть внимательными, а при возникновении ЧС звонить по телефонам 101 и 112.

Ранее столичный главк МЧС предупредил, что со вторника по субботу в Москве ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы. В спасательном ведомстве призвали москвичей одеваться теплее, носить многослойную одежду, а в помещениях использовать сменную обувь.