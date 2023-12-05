СК начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в городе Ершове
В Саратовской области организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре в городе Ершове. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел рано утром во вторник, 5 декабря, в частном деревянном доме на улице Урицкого. После тушения огня было обнаружено тело погибшего человека.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС, в результате погиб 54-летний мужчина, склонный к употреблению алкоголя. В доме он находился один.
По факту случившегося СК организовал проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
Этим же утром пожар случился в жилом бревенчатом доме в городе Великие Луки (Псковская область). Погиб 44-летний мужчина.