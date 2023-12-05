Человек пострадал при столкновении двух «Газелей» в Саратовской области
В Балаковском районе Саратовской области в результате столкновения грузовой и пассажирской «Газелей» пострадал человек. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла утром во вторник, 5 декабря, на автодороге недалеко от села Николаевка. По предварительным данным, столкнулись грузовая «Газель» под управлением 37-летнего водителя и микроавтобус той же марки, за рулем которого находился 49-летний мужчина.
Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», в результате пострадал один из пассажиров микроавтобуса. Его доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Вечером 4 декабря в Московском районе Рязани на трассе М-5 «Урал» опрокинулся легковой Volkswagen Jetta. Пострадали три человека.