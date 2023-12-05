Житель Коми отдал кибермошенникам больше 1,4 млн рублей

В Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 61-летнего мужчины. Водитель местного предприятия лишился больше 1,4 млн рублей.

По словам потерпевшего, его заинтересовала тема заработка на фондовой бирже. Мужчина принял предложение от незнакомого собеседника в мессенджере, который представился финансовым консультантом платформы по торговле криптовалютой. Под руководством злоумышленника житель Коми переводил деньги на посторонние счета. Собеседник убеждал, что в скором времени потерпевший сможет получить высокий доход от успешных операций. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Через два месяца мужчина решил вывести свой заработок, однако «наставник» потребовал оплатить страховой взнос и компенсацию, а также провести ряд финансовых операций. Тогда потерпевший понял, что общается с мошенником.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Москве жертвой телефонного мошенничества стала 66-летняя пенсионерка. Злоумышленник представился дознавателем и заявил, что кто-то якобы получил генеральную доверенность на управление имуществом потерпевшей. Аферисты предложили женщине «обновить» документы на квартиру и совершить фиктивную сделку. Пенсионерка лишилась недвижимости, а также оформила кредит, ущерб составил 28 млн рублей.