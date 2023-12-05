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Лучших рестораторов объявили на VI Форуме лидеров фуд-индустрии в Москве

«Пальмовую ветвь ресторанного бизнеса» вручили лидерам фуд-индустрии в Москве
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Фото: palmafest.ru
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VI Форум лидеров фуд-индустрии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» состоялся 4 декабря в Москве. На нем были объявлены лауреаты национальной профессиональной премии «Лучшие в индустрии – 2023».

Программа мероприятия состояла из трех тематических блоков: управление, концепции и тренды, маркетинг и коммуникации. Кроме того, в финале форума были провозглашены лидеры рейтинга «Топ-100 лучших новых ресторанных концепций». Это список станет основой для экспертного отбора 10 финалистов премии «Пальмовая ветвь – 2024».

В список лауреатов вошли как звезды бизнеса, так и новые герои индустрии: рестораторы, шефы, авторы оригинальных концепций, руководители компаний и другие профессионалы. Победителей определили члены экспертного совета и медиажюри премии Palme d’Or.

Шеф-поварами года стали бренд-шеф курорта «Газпром» и ресторана «Черная лисичка» в Сочи Андрей Колодяжный, шеф-повар Touch Chef’s Place & Bar в Москве Никита Кузьменко, шеф-повар ZUMA во Владивостоке Егор Анисимов, а также Арина Журавлева, Егор Анисимов, Алексей Алексеев, Александр Богданов, Наталья Трапезникова и Владимир Богожавец.

Кондитерами года стали Алена Офицерова (The Greeks, Rocky2, Blondie), Юлия Посаженникова-Туцкая, (Simach в Недальнем, №13, Queens) и Валентина Алексанова, («Аист», Onest).

Восходящими звездами индустрии объявили шеф-кондитера заведения OBLAKA в Зеленоградске Артема Грачева, сомелье Антона Суздальского и управляющего ресторана «У Камелька» Даниила Смирнова.

PR-кампаниями года стали продвижение ресторана-музея «Чум» (Тюмень) на федеральном уровне, первый гастрономический сет, созданный искусственным интеллектом в ресторане Björn (Москва), этнические бранчи в ресторане Folk (Москва), «Фестиваль Диких ужинов» в Красноярске, проекты «Искусство есть» в ресторанах Milimon Family (Самара) и «Пикники Гельвеции» (Санкт-Петербург), доставка еды из Brunello за 10 млн рублей (Сочи).

Премию «Сомелье года» получили Светлана Ломсадзе (Twins Garden, Москва) Янина Мартынюк (SAVVA, Москва) и Александр Волощук (0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск). Наградой «Бартендер года» отметили Ивана Пикулева (Sangre Fresca, Москва), Артем Перук (El Copitas Bar, Paloma Cantina СПб, Paloma Cantina Казань, Tagliatella Caffe, Nola, Sangre Fresca) и Игоря Зернова (Follow The Rabbits, El Copitas Bar, Paloma Cantina СПб, Paloma Cantina Казань, Tagliatella Caffe, Nola, Sangre Fresca).

Специальную награду «Выбор гостя. Шеф года» вручили бренд-шефу «Гурмэ Альянс» Владимиру Хохлову. Другой специальный приз «За продвижение национальной кухни» совместно с проектом «География России» получил Ресторан-музей «На LERMONTOVA» из Махачкалы.

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В конце ноября эксперты банка «Русский стандарт» рассказали «Известиям», что в 2023 году россияне стали чаще посещать рестораны, чем годом ранее. Так, число оплат в ресторанах с января по октябрь 2023 года выросло на 23% относительно аналогичного периода 2022-го. В то же время сограждане стали меньше интересоваться фастфудом.

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