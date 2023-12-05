Три человека пострадали при опрокидывании иномарки на М-5 в Рязани
В Московском районе Рязани в результате опрокидывания легковой иномарки пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Авария произошла вечером в понедельник, 4 декабря, на 186-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Автомобиль Volkswagen Jetta вылетел с проезжей части в кювет и опрокинулся, пишет РИА «7 новостей».
В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два пассажира легковушки. Они получили травмы различной степени тяжести, уточняет 62INFO.ru.
По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
4 декабря легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Астраханской области на 7-м км автодороги «Три Протока — Яксатово». Водитель легкового автомобиля и его две пассажирки скончались на месте.