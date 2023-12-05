СМИ подсчитали количество использованной ЦАХАЛ в наступлении на юг Газы техники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сконцентрировала 150 танков, бронетранспортеров и других транспортных средств около города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Об этом 5 декабря сообщает Associated Press (AP) на основе анализа спутниковых снимков палестинского анклава, сделанных 3 декабря.

«На спутниковых фотографиях, сделанных в воскресенье, видно, как танки и войска концентрируются возле Хан-Юниса — последней цели наступления, — где до войны проживали более 400 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Израиль сконцентрировал технику чуть менее чем в 6 км к северу от центра города. ЦАХАЛ не ответила на просьбу прокомментировать размещение войск, уточняет AP.

Накануне, 4 декабря, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными. По версии израильской армии, в тот день движение ХАМАС нарушило перемирие, открыло огонь по израильской территории и возобновило боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.