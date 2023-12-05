Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни»
Общество
Глав регионов наградили за вклад в создание уникальной экспозиции выставки «Россия»
Политика
Песков отметил продолжение участия России в работе G20
Мир
СМИ сообщили о готовящемся визите Раиси в Москву 7 декабря
Экономика
ВТБ сообщил о рекордном росте спроса на рублевые депозиты в ноябре
Мир
Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»
Происшествия
Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Мир
В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Мир
Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Сюжет:

СМИ подсчитали количество использованной ЦАХАЛ в наступлении на юг Газы техники

AP: ЦАХАЛ задействовала 150 единиц бронетехники в наступлении на юг Газы
0
Фото: TASS/dpa/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сконцентрировала 150 танков, бронетранспортеров и других транспортных средств около города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Об этом 5 декабря сообщает Associated Press (AP) на основе анализа спутниковых снимков палестинского анклава, сделанных 3 декабря.

«На спутниковых фотографиях, сделанных в воскресенье, видно, как танки и войска концентрируются возле Хан-Юниса — последней цели наступления, — где до войны проживали более 400 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Израиль сконцентрировал технику чуть менее чем в 6 км к северу от центра города. ЦАХАЛ не ответила на просьбу прокомментировать размещение войск, уточняет AP.

Накануне, 4 декабря, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Он также отметил, что сухопутные войска вместе с военно-воздушными силами выполнили ряд совместных задач, в результате чего были уничтожены террористы и инфраструктура террора.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными. По версии израильской армии, в тот день движение ХАМАС нарушило перемирие, открыло огонь по израильской территории и возобновило боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023