Свыше 120 млн рублей направят на содержание дорог Астраханской области зимой

В Астраханской области зимнее содержание дорог оценили в более чем 120 млн рублей. На текущий момент подготовлено 87 единиц техники, закуплено 54 тыс. т реагентов и песко-соляной смеси.

По словам и. о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Чепякова, подрядчику предстоит содержать в надлежащем состоянии пять основных дорог протяженностью почти 2,2 тыс. км. При ухудшении погодных условий специалисты «Астраханьавтодор» и подрядные организации должны осуществлять круглосуточное дежурство. Об этом сообщает «Астрахань 24».

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности также обсудили наступающие новогодние и рождественские мероприятия. Безопасность на праздниках будут обеспечивать больше 500 пожарных. Полностью подготовка будет завершена 11 декабря.