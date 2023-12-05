Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Великих Луках
В городе Великие Луки (Псковская область) в результате пожара в жилом бревенчатом доме погиб мужчина. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром во вторник, 5 декабря, на улице Саперной. Информация поступила в спасательное ведомство в 06:56.
В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Как уточняет Псковское агентство информации, в огне погиб 44-летний безработный собственник дома.
В доме выгорело помещение кухни, в комнате образовался прогар в полу и стене, поврежден диван. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Обстоятельства смертельного пожара устанавливаются.
4 декабря пожар случился в квартире на втором этаже многоквартирного дома в Бурятии. В помещениях были обнаружены две женщины в бессознательном состоянии, они скончались по дороге в больницу.