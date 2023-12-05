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В ЛНР заявили о больших потерях ВСУ на донецком направлении

Марочко: на донецком направлении у ВСУ проблемы с комплектованием подразделений
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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 5 декабря заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на донецком направлении.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Часов Яр командование ВСУ проводит регулярные поставки личного состава и вооружения. После распределения большая часть живой силы направляется на передовые позиции окрестностей Артемовска, остальные остаются в качестве оперативного резерва.

«Численность таких резервов постоянно сокращается, что говорит о больших потерях и проблемах с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой», — заключил Марочко.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщили о срыве ротации войск ВСУ на краснолиманском направлении. Экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» провели боевую работу по уничтожению подразделений и позиций украинских националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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