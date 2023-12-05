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Песков отметил продолжение участия России в работе G20

Песков: Россия продолжит участие в работе G20
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Россия продолжит принимать участие в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20), заявил 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что решение о формате участия президента РФ в саммите «Двадцатки» в Бразилии в 2024 году пока не принято.

«В любом случае так или иначе Россия продолжает принимать участие в саммите», — подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Бразилии Лула да Силва заявил о планах пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году.

В конце ноября президент РФ принял участие во встрече на высшем уровне G20. Глава государства напомнил, что Россия выступает за открытое, многостороннее сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН.

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По его словам, Москва готова к совместной работе по решению актуальных задач в рамках G20 и других международных институтов, в том числе в БРИКС, чье влияние на международной арене продолжает расти.

Саммит G20 в Нью-Дели проходил 9–10 сентября в очном формате. В нем участвовали лидеры «Двадцатки» и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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