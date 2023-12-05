Песков отметил продолжение участия России в работе G20

Россия продолжит принимать участие в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20), заявил 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что решение о формате участия президента РФ в саммите «Двадцатки» в Бразилии в 2024 году пока не принято.

«В любом случае так или иначе Россия продолжает принимать участие в саммите», — подчеркнул Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что президент Бразилии Лула да Силва заявил о планах пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году.

В конце ноября президент РФ принял участие во встрече на высшем уровне G20. Глава государства напомнил, что Россия выступает за открытое, многостороннее сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН.

По его словам, Москва готова к совместной работе по решению актуальных задач в рамках G20 и других международных институтов, в том числе в БРИКС, чье влияние на международной арене продолжает расти.

Саммит G20 в Нью-Дели проходил 9–10 сентября в очном формате. В нем участвовали лидеры «Двадцатки» и главы еще девяти стран, в числе которых Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.