Зимний зачет ПДД обновил рекорд по числу участников

Зимний зачет ПДД сдали рекордное число участников — 1,2 млн человек. Об этом рассказали в «Авто.ру», который запустил этот социально-образовательный проект.

Зачет стартовал 31 октября, до завершения осталось 10 дней. В этом году в проекте появился новый раздел — «Профи», где участники могут проверить свою готовность к нестандартным ситуациям, которые случаются на заснеженных дорогах. Более 23 тыс. человек уже прошли тест в этом разделе.

Статистика ответов Зимнего зачета ПДД за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом сезоне 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке. Не менее сложными оказались вопросы из нового раздела, связанные с управлением автомобилем на скользкой дороге и правильным прохождением поворотов.

Промежуточные результаты показывают, что в среднем участники набирают 31 балл из 60 возможных. Среднее время прохождения 15 вопросов составляет 5 минут 39 секунд.

По данным «Авто.ру», лучше всего с заданиями справляются жители Томска, Петрозаводска и Йошкар-Олы: их средний результат превышает 35 баллов из 60 возможных. За ними следуют участники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Рязани и Тюмени, набравшие в среднем 34 балла. Замыкают первую десятку Москва и Нижний Новгород.

Зимний зачет ПДД — социальный проект, помогающий водителям и пешеходам поддерживать знания о правилах поведения на дороге. У каждого пользователя есть три попытки, чтобы показать наилучший результат и проверить актуальность своих знаний ПДД и навыках управления автомобилем. Проект запустили осенью 2020 года.