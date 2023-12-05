DC: пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг с журналистами после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, сообщило 4 декабря издание The Daily Caller.

При этом она уклонилась от прямого ответа на данный вопрос, уточнив, что не видела отчет. Она переадресовала вопрос журналиста офису юристов американской администрации.

Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, принимал ли президент США деньги, и зачем нужно было соглашение о выплатах, если Джо Байден не вел совместного бизнеса с сыном Хантером.

«Я должна внести ясность: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила Жан-Пьер.

После этого она закрыла папку для брифингов и сошла с трибуны, завершив мероприятие.

Ранее, 4 декабря, комитет по надзору палаты представителей опубликовал банковские отчеты, из которых следует, что Хантер Байден использовал компьютер Owasco для получения платежей из Китая и отправки своему отцу прямых ежемесячных выплат.

По данным комитета, платежи, которые Хантер отправлял отцу, были не с его личного счета, а со «счета его корпорации, которая получала платежи из Китая и других теневых уголков мира». Выплаты имели место в сентябре 2018 года.

20 октября глава надзорного комитета палаты представителей США (нижняя палата конгресса) Джеймс Комер сообщил об обнаружении доказательств получения президентом страны Джо Байденом чека на $200 тыс. от его брата Джеймса. Он отметил, что брат Байдена Джеймс 1 октября 2018 года получил деньги от американской медицинской компании Americore в размере $600 тыс. В этот же день был выписан чек на $200 тыс. По мнению Комера, компания рассчитывала, что президент США поможет привлечь инвестиции с Ближнего Востока.