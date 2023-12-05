В пространстве Москвы на выставке «Россия» расскажут о технологиях и бизнесе
В пространстве столицы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ меняется тема экспозиции. До 17 декабря здесь будут рассказывать о предпринимательстве и инновационном развитии, заявила заммэра Наталья Сергунина.
«В ближайшие две недели мероприятия в пространстве Москвы будут посвящены передовым технологиям и бизнесу. Гостей ждут встречи с известными предпринимателями и победителями конкурсов, презентации и мастер-классы», — отметила вице-мэр.
Перед посетителями площадки выступят разработчик веб-сервисов, изобретатель, маркетолог, а также владельцы заведений общепита и сети спортивных клубов, технологические предприниматели. Они поделятся своими историями успеха. Слушатели, в частности, узнают, как превратить хобби в прибыльное дело, запустить стартап, создать собственный бренд. Многие проекты, о которых пойдет речь, появились благодаря программам поддержки со стороны московского правительства.
Практикумы будут посвящены теме нейросетей: специалисты IT-отрасли расскажут о том, как устроены генеративные модели искусственного интеллекта (алгоритмы, способные создавать новые тексты, изображения, видео и звуки), и научат создавать в них запросы.
10 и 17 декабря в пространстве столицы на выставке пройдут показы модных коллекций молодых дизайнеров.