Глава областной администрации Максим Козицкий 5 декабря сообщил о повреждении объекта инфраструктуры во Львовской области Украины.

Он уточнил, что ночью в регионе была объявлена воздушная тревога.

«Атакован объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения», — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что повреждений систем жизнеобеспечения области также не наблюдается.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день в подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, соответствующие сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

До этого, 28 ноября, украинские СМИ сообщили, что во Львове прогремел взрыв. Уточнялось, что тревога в городе не объявлялась.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.