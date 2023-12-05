Вице-канцлер ФРГ в разговоре с пранкерами призвал Африку выступить против РФ

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), представившись африканским политиком, поговорили с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. Тот призвал Африку выступить против российских и китайских амбиций на континенте. Отрывок диалога они опубликовали 5 декабря в своем Telegram-канале.

«Хабек пытался убедить наших «африканских высокопоставленных чиновников», что «[президент РФ Владимир] Путин хочет взять в заложники весь мир и Африку в особенности», поэтому Африке нужно четко выступить против российских и китайских амбиций на континенте», — сообщили пранкеры.

По их словам, вице-канцлер ФРГ призвал «африканских коллег» присоединиться к давлению, чтобы возобновить продовольственную сделку. Кроме того, он не стал отрицать, что основную порцию этого зерна потребляют страны Евросоюза (ЕС), а на весь африканский материк приходится лишь 30%.

«Украина хотела бы вывезти всё зерно за границу, потому что это способ получить выручку. И нам бы хотелось, мы бы им помогли. Конечно, морские перевозки — это самый простой путь», — сказал Хабек.

17 ноября Кузнецов, комментируя сообщение немецкой газеты Bild о том, что спецслужбы ФРГ предупредили своих политиков о возможных звонках от него и его напарника Столярова, заявил в комментарии «Известиям», что ему довольно забавно слышать, что немецкая разведка считает их дуэт угрозой для национальной безопасности Германии. Он отметил, что в Европе их розыгрыши начали снова обсуждать после недавнего пранка с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, поскольку там произошел большой скандал, приведший к отставке ее советника.

Так, 31 октября,Вован и Лексус от лица африканского чиновника провели разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В нем она признала, что украинское контрнаступление ничего не изменило и многие устали от конфликта в стране. Глава правительства также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.