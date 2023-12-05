В Польше скончались двое раненных в перестрелке в польском Вроцлаве полицейских
Двое полицейских, которые получили ранения в перестрелке в польском Вроцлаве в пятницу, 1 декабря, скончались. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил Polsat News со ссылкой на заявление полиции Польши.
«Выражаем соболезнования родным и близким трагически погибших и заверяем их, что со стороны министерства внутренних дел и администрации [Польши] им будут оказаны соответствующая забота и поддержка», — передает телеканал сообщение ведомства.
Инцидент произошел вечером 1 декабря. В тот день правоохранители задержали 44-летнего Максимилиана Ф., разыскиваемого для отбывания шестимесячного тюремного заключения за кражу и мошенничество. Однако во время перевозки мужчины в полицейской машине, он застрелил обоих полицейских.
Максимилиан Ф. был задержан 2 декабря, ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух сотрудников полиции, однако сейчас оно будет переквалифицировано на убийство, уточнят телеканал.
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что в польском городе Пущиково уроженец Украины убил 29-летнюю жену и двух дочерей в возрасте 1,5 и 4,5 года. Уточнялось, что мужчине предъявили обвинения по трем убийствам, он сознался в содеянном.