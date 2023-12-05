Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Авария на Славяносербской насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов, проживающих в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится 5 декабря в Telegram-канале госпредприятия «Лугансквода».
«4 декабря в результате порыва водовода диаметром 1200 мм на одной из насосных станций Славяносербского района произошло аварийное отключение водоснабжения ряда населенных пунктов республики», — уточнили там.
«Происшествие произошло на узловой насосной станции, куда подается вода со всех водозаборов Алчевского управления. <…> Предварительно, работы займут порядка двух суток, после чего будут производиться опрессовка и заполнение системы для подачи воды потребителям», — рассказал специалист по связям со общественностью и СМИ предприятия Дмитрий Бидлюченко.
В настоящее время водоснабжения нет, в частности, в ряде районов Луганска, в Краснодонском районе ЛНР, Свердловске, Ровеньках, Кировске, Стаханове, Брянке, Артемовске, а также Алчевске и во многих других населенных пунктах. Всего без воды остались порядка 230 тыс. абонентов, проживающих в данных городах.
Ранее, 8 октября, город Энергодар и ряд других населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Авария произошла на подстанции «Таврия», подачу электричества восстановили в короткие сроки.