Президент РФ Владимир Путин был прав, когда говорил об усилении России после начала спецоперации на Украине, написала обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой в статье, опубликованной 2 декабря.

Она выразила сожаление по этому поводу.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — отметила она.

Журналистка напомнила, что еще в прошлом году Путин утверждал, что спецоперация идет по плану, но многие тогда решили, что это «пропаганда». Однако приходится признать, что дела у России идут хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления, а Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе.

По ее мнению, «Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя». Журналист отметила, что российская экономика не обрушилась из-за санкций, а даже стремится к росту. Это принесет пользу россиянам, уверена Бой.

«Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — продолжила она.

По мнению журналистки, Путин доволен возвращением Россией «суверенитета глобальной державы».

4 декабря газета The Washington Post написала, что причинами провала контрнаступления Украины являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В октябре, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.