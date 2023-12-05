Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Президент РФ Владимир Путин был прав, когда говорил об усилении России после начала спецоперации на Украине, написала обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой в статье, опубликованной 2 декабря.
Она выразила сожаление по этому поводу.
«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — отметила она.
Журналистка напомнила, что еще в прошлом году Путин утверждал, что спецоперация идет по плану, но многие тогда решили, что это «пропаганда». Однако приходится признать, что дела у России идут хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления, а Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе.
По ее мнению, «Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя». Журналист отметила, что российская экономика не обрушилась из-за санкций, а даже стремится к росту. Это принесет пользу россиянам, уверена Бой.
«Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — продолжила она.
По мнению журналистки, Путин доволен возвращением Россией «суверенитета глобальной державы».
4 декабря газета The Washington Post написала, что причинами провала контрнаступления Украины являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил.
В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.
В октябре, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.