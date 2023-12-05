Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Число погибших в результате извержения вулкана Мерапи на острове Суматра в Индонезии выросло до 13 человек. Об этом 5 декабря сообщило BBC News.
«Спасатели обнаружили еще два тела на индонезийском вулкане, который извергся на выходных, в результате чего число погибших достигло 13», — говорится в публикации.
Так, еще 10 человек числятся пропавшими без вести, их поиски были приостановлены в понедельник из-за продолжающегося извержения вулкана. Всего в спасательной операции задействованы около 200 человек.
Ахмад Рифанди, представитель станции наблюдения Мерапи, заявил, что «вулкан всё еще очень активен».
Об извержении вулкана Мерапи на острове Суматра стало известно днем ранее. Как уточнялось, извержение продолжалось почти пять минут, а пепел поднялся на 3 тыс. м над вершиной вулкана. Высота вулкана при этом составляет 2891 м.