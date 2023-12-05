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Вышел трейлер новой части GTA

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Компания Rockstar Games показала трейлер новой GTA. Ролик набрал 1,5 млн лайков за 20 минут. Релиз легендарной франшизы назначен на 2025 год, передает телеканал «Известия». Действие шестой части игры развернется в Vice City — вымышленной версии Майами. Главных героев зовут Люсия и Джейсон. Персонажи будут вместе искать выходы из сложных ситуаций. Последняя игра из серии GTA вышла 10 лет назад. С 2013-го Rockstar заработала на продажах более $7,7 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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