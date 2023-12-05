Вышел трейлер новой части GTA
Компания Rockstar Games показала трейлер новой GTA. Ролик набрал 1,5 млн лайков за 20 минут. Релиз легендарной франшизы назначен на 2025 год, передает телеканал «Известия». Действие шестой части игры развернется в Vice City — вымышленной версии Майами. Главных героев зовут Люсия и Джейсон. Персонажи будут вместе искать выходы из сложных ситуаций. Последняя игра из серии GTA вышла 10 лет назад. С 2013-го Rockstar заработала на продажах более $7,7 млрд.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.