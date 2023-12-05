Детский сад и школа повреждены в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка был поврежден детский сад № 249 и школа № 98. Об этом 5 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Последствия утреннего обстрела Кировского района по ул. Бирюзова, в результате которого повреждено остекление школы № 98. <...> Также повреждено остекление детского сада № 249», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате обстрела Кировского района пострадавших нет.

Всего, по данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Киева, за период с 21:00 4 декабря по 9:00 5 декабря Донецк 18 раз подвергся обстрелам.

В направлении четырех районов города ВСУ выпустили 46 снарядов калибра 155 мм.

Также СЦЦК сообщал, что ВСУ выпустили больше 30 снарядов по Донецку и Горловке за один час. В общей сложности украинские войска с 23:05 до 00:00 выпустили 34 снаряда калибра 155 мм, из них 21 — кассетный.

Накануне «Известия» показали многоквартирный дом после ударов по Киевскому району города.

Как следует из кадров, у жилого здания выбиты окна, рамы на дверях сломаны, а ступени на лестницах в подъездах поколоты. Местные жители стараются собственными силами навести порядок во дворе дома.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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