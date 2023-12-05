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Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали

«РИА Новости»: медики осмотрели 120 прибывших из Газы в Москву россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Медики осмотрели 120 россиян, прибывших из сектора Газа в Москву, у некоторых из них выявлены заболевания, одна женщина госпитализирована, сообщили во вторник, 5 декабря, в пресс-службе Минздрава РФ.

Госпитализированная находится в удовлетворительном состоянии. Это гражданка Палестины.

«Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилете специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей. У ряда выявлены неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония, выданы необходимые лекарственные препараты», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Первый в декабре спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей приземлился в ночь на вторник в аэропорту Домодедово. Накануне их вывели из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». По данным МЧС, среди них 30 детей.

С начала операции по вывозу россиян девятью рейсами авиации МЧС России доставлено в Москву более 880 человек, в том числе более 380 детей.

3 декабря в оперативный штаб МЧС РФ в Каире прибыла новая группа россиян, эвакуированных из анклава. Один из граждан выразил благодарность за оказанную им помощь.

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До этого, 2 декабря, в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации сообщили о возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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