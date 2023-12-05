На херсонском направлении расчеты РСЗО «Град» российских войск нанесли удары по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Украинские позиции на правобережье Днепра были выявлены с помощь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили в ведомстве.

«После выдвижения экипажа боевой машины на позицию и наведения РСЗО «Град» на цель расчет произвел пристрелочный пуск 122-миллиметровых снарядов, а после получения корректуры от пункта управления артиллерией и введения поправок производит дострел боеприпасов по заданным координатам», — говорится в сообщении.

При помощи данных объективного контроля, полученных авианаводчиками, установлено, что все намеченные цели были поражены.

Ранее в этот день начальник пресс-центра западной группировки Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» сорвали попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении. Потери ВСУ составили до взвода живой силы, уточнил Зыбинский.

5 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как российские военнослужащие продолжают противостоять украинской армии на южнодонецком направлении. На видео показана работа автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», который отличается своей мобильностью и скоростью нанесения удара. Как подчеркнул российский военнослужащий с позывным Кран, на данный момент ВС России успешно ведут огонь по опорным пунктам ВСУ на расстоянии от 2 до 3 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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