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Захарова объяснила фразу Лаврова «оставьте меня в покое» на совете ОБСЕ

Захарова: Лавров сказал «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Просьба главы МИД РФ Сергея Лаврова оставить его в покое в ходе заседания совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу объединения. Об этом 4 декабря рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Глава ведомства во время заседания СМИД ОБСЕ 30 ноября прервал свое выступление, обратившись к фотографу с фразой Can you leave me alone, please. В ходе трансляции было непонятно, кому была адресована реплика.

«Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до [совета], просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — объяснила Захарова эту ситуацию в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», фрагмент из которой опубликовала в своем Telegram-канале.

Она также обратила внимание на то, что в западном информационном поле фраза министра используется как мем или слоган, якобы демонстрирующий изоляцию России.

Четкая деградация: за что Лавров раскритиковал ОБСЕ
И справится ли Мальта с нынешним кризисом организации

СМИД ОБСЕ проходил в Скопье 30 ноября и 1 декабря. В ходе саммита государства — члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году.

По итогам участия в нем Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по трем направлениям безопасности. По его словам, страны Запада не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ и продолжают добивать организацию.

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