Кандидат в президенты США заявил об открывшемся в конгрессе ящике Пандоры
Решение палаты представителей конгресса США о лишении полномочий обвиняемого в мошенничестве республиканца Джорджа Сантоса создало опасный прецедент. Таким мнением в понедельник, 4 декабря, поделился кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети X (бывш. Twitter).
«Этот парень (Сантос. — Ред.) кажется безумным и патологическим лжецом, но решение о том, может ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а является ли он преступником, принадлежит суду», — написал Рамасвами.
Он заявил, что решение палаты представителей открыло ящик Пандоры, и выразил уверенность, что в дальнейшем данная процедура наверняка будет задействована снова.
1 декабря телеканал CNBC сообщил, что палата представителей проголосовала за исключение Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь. За отстранение республиканца проголосовали 311 участников, голоса в его поддержку отдали 114 членов палаты.