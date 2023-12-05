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Кандидат в президенты США заявил об открывшемся в конгрессе ящике Пандоры

Рамасвами: лишение конгрессмена Сантоса полномочий открыло ящик Пандоры
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Решение палаты представителей конгресса США о лишении полномочий обвиняемого в мошенничестве республиканца Джорджа Сантоса создало опасный прецедент. Таким мнением в понедельник, 4 декабря, поделился кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети X (бывш. Twitter).

«Этот парень (Сантос. — Ред.) кажется безумным и патологическим лжецом, но решение о том, может ли он служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а является ли он преступником, принадлежит суду», — написал Рамасвами.

Он заявил, что решение палаты представителей открыло ящик Пандоры, и выразил уверенность, что в дальнейшем данная процедура наверняка будет задействована снова.

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1 декабря телеканал CNBC сообщил, что палата представителей проголосовала за исключение Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь. За отстранение республиканца проголосовали 311 участников, голоса в его поддержку отдали 114 членов палаты.

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