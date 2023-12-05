Сенатор Алексей Пушков в понедельник, 4 декабря, заявил, что США неизбежно потеряют свою былую гегемонию ввиду серьезных экономических факторов.

Он отметил, что цена на золото достигла самого высокого уровня за всю историю. Пушков указал на то, что это плохо прежде всего для доллара.

«Накопление американского госдолга, достигшего уже $33,5 трлн, неограниченная работа печатного станка ФРС [Федеральной резервной системы США] <...> подрывают доверие к американской валюте», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушков отметил, что введенные в адрес Российской Федерации санкции и арест долларовых резервов страны также усугубляют положение США.

30 октября президент России Владимир Путин заявил, что американоцентричный мир уходит в прошлое, однако США не хотят с этим мириться. Как подчеркнул Путин, все видят, что США как мировая сверхдержава слабеют и теряют свои позиции. Это отражается в том числе на тенденциях в мировой экономике.

До этого, 29 октября, Пушков указал, что США больше не способны решать международные кризисы, однако способны постоянно порождать и усугублять их. Он также назвал бессмысленной статью советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана в журнале Foreign Affairs на тему победы США в борьбе за будущий миропорядок. По мнению сенатора, это наглядно подтверждается событиями последних 25 лет.