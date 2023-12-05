По меньшей мере пять человек погибли при нападении с ножом в Нью-Йорке

По меньшей мере пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате нападения с ножом в Нью-Йорке. Об этом 4 декабря сообщил телеканал ABC, ссылаясь на городскую полицию.

Отмечается, что двое полицейских отреагировали на беспорядки и были направлены к дому в городской округ Куинс в Нью-Йорке. Там был обнаружен мужчина, впоследствии напавший на них с ножом. Мужчина нанес полицейским ранения и в ответ был застрелен.

Кроме того, была обнаружена 11-летняя девочка с ножевыми ранениями, которая позднее скончалась в больнице. В самом доме было найдено трое убитых, включая ребенка и пожилую женщину в критическом состоянии.

Сообщается, что подозреваемый опознан и ранее уже подвергался аресту. Точные мотивы нападавшего на данный момент не установлены.

Ранее, 2 декабря, один человек погиб и по меньшей мере один был ранен в результате нападения неизвестного на набережной Гренель близ Эйфелевой башни в Париже. Полицейским удалось задержать злоумышленника. По информации телеканала BFMTV, 26-летний француз напал с ножом на гражданина Германии, который впоследствии скончался.