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Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии

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Фото: t.me/gochs03
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Две женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Каменск Кабанского района в Республике Бурятия. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что огонь охватил квартиру на втором этаже многоквартирного дома 4 декабря. Пожарные, прибывшие на место происшествия, во время тушения возгорания обнаружили 45-летнюю женщину без сознания на полу в ванной, а вторая 73-летняя пострадавшая была найдена в соседней комнате. Они были госпитализировали.

«Эвакуированные женщины были переданы работникам скорой медицинской помощи. По пути в Центральную районную больницу женщины скончались из-за отравления продуктами горения», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также 15 жителей дома успели эвакуироваться сами, а еще одного спасли пожарные. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического счетчика из-за старой проводки.

Накануне, 4 декабря, пожар вспыхнул на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Причиной стало возгорание строительных материалов на паркинге. Источник «Известий» сообщил, что пять человек были спасены. Возгорание началось на улице Садовой-Самотечной, 9, на пятом этаже здания.

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