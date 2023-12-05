Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Бурятии
Две женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Каменск Кабанского района в Республике Бурятия. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что огонь охватил квартиру на втором этаже многоквартирного дома 4 декабря. Пожарные, прибывшие на место происшествия, во время тушения возгорания обнаружили 45-летнюю женщину без сознания на полу в ванной, а вторая 73-летняя пострадавшая была найдена в соседней комнате. Они были госпитализировали.
«Эвакуированные женщины были переданы работникам скорой медицинской помощи. По пути в Центральную районную больницу женщины скончались из-за отравления продуктами горения», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Также 15 жителей дома успели эвакуироваться сами, а еще одного спасли пожарные. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического счетчика из-за старой проводки.
Накануне, 4 декабря, пожар вспыхнул на территории строящегося высотного здания на северо-западе Москвы. Причиной стало возгорание строительных материалов на паркинге. Источник «Известий» сообщил, что пять человек были спасены. Возгорание началось на улице Садовой-Самотечной, 9, на пятом этаже здания.