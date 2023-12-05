Пентагон разочаровался в реакции Байдена на атаки в Красном море
Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море. В американском военном ведомстве уверены, что вооруженные силы в регионе находятся в опасности, сообщает 4 декабря Politico, ссылаясь на независимые источники в правительстве.
В понедельник Центральное командование ВС США сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, американский эсминец отреагировал на их сообщения о тревоге и сбил три беспилотника.
Чиновники уверены, что американский флот может справиться с любой атакой, однако сам факт, что подобного приходится ожидать, — нонсенс. Предполагается, что угрозу специально преуменьшают для того, чтобы не обострять ситуацию.
Ранее, 3 декабря, эсминец Военно-морских США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Американский корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.