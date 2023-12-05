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Пентагон разочаровался в реакции Байдена на атаки в Красном море

Politico: Байден разочаровал Пентагон реакцией на атаки судов в Красном море
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik/File Photo
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Военные чиновники США разочарованы реакцией администрации президента Джо Байдена на атаки против коммерческих судов в Красном море. В американском военном ведомстве уверены, что вооруженные силы в регионе находятся в опасности, сообщает 4 декабря Politico, ссылаясь на независимые источники в правительстве.

В понедельник Центральное командование ВС США сообщило, что коммерческие суда в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам, американский эсминец отреагировал на их сообщения о тревоге и сбил три беспилотника.

Чиновники уверены, что американский флот может справиться с любой атакой, однако сам факт, что подобного приходится ожидать, — нонсенс. Предполагается, что угрозу специально преуменьшают для того, чтобы не обострять ситуацию.

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Ранее, 3 декабря, эсминец Военно-морских США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами. Американский корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна. Эсминец уничтожил дрон, а также обнаружил как минимум одну баллистическую ракету, выпущенную по судну.

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