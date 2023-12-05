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Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям

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Латвия вскоре может столкнуться с ответной реакцией на то, как местные власти неприемлемо относятся к русскоязычному населению. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — отметил он.

Как добавил президент РФ, термин «неграждане», который распространен в странах Прибалтики, является выдумкой для тех, кто позиционирует себя демократическим государством.

Владимир Путин также подчеркнул, что РФ еще до начала специальной военной операции (СВО) замечала проявление русофобии в прибалтийских странах.

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23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

Ранее, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждается репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.

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