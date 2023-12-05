Военные РФ сообщили о срыве попыток ротации ВСУ на купянском направлении
Военные российской группировки войск «Запад» сорвали попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении, а также ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) с применением артиллерии. Об этом 5 декабря «Интерфаксу» заявил начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в ходе активных действий мотострелковых подразделений при поддержке огня артиллерии сорваны попытки провести смену военнослужащих на передовых позициях 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад в районе озера Лиман и населенного пункта Вишневое», — сказал он.
Также по его информации, противник был вынужден отступить, потери ВСУ составили до взвода живой силы. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия ликвидировала 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» и два минометных расчета противника в районе населенного пункта Ивановки, добавил Зыбинский.
Ранее, 1 декабря, расчеты 82-миллиметровых минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск Западного военного округа Вооруженных сил РФ уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».