Мотострелковые подразделения группировки войск «Восток» сорвали ротацию двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пресекли действия украинской группы минирования на южнодонецком направлении. Об этом 5 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского», — сообщил Чехов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении, в результате работы была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» в районе Новомихайловского.

Ранее в этот день сообщалось, что экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении.

Накануне, 4 декабря, российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) на краснолиманском направлении. Как указывало Минобороны, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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