ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении составили примерно 100 человек убитыми и ранеными. Об этом 5 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля», — сказал он.
Кроме того, Чехов добавил, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.
Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как российские военнослужащие продолжают противостоять украинской армии на южнодонецком направлении.
На видео показана работа автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», который отличается своей мобильностью и скоростью нанесения удара. Как подчеркнул российский военнослужащий с позывным Кран, на данный момент Вооруженные силы (ВС) РФ успешно ведут огонь по опорным пунктам ВСУ на расстоянии от двух до трех километров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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