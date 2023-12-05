Палата представителей вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента. Об этом 4 декабря заявил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

«Мы хотим поговорить с последними несколькими свидетелями, но мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Мы думаем, что сможем сделать это относительно быстро», — заявил он, отвечая на вопрос о текущем расследовании палаты представителей в рамках процедуры импичмента Байдену.

Джордан отметил, что палата рассчитывает опросить пару свидетелей в декабре, а затем столько же в январе. Он подчеркнул, что процедура импичмента станет ключевым вопросом для конгрессменов после их возвращения с новогодних праздников.

На вопрос об ожидании решения по предъявлению Байдену обвинений до середины 2024 года, Джордан предположил, что «решение в том или ином виде будет принято до этого» времени.

Ранее, 30 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдену.

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.