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Палата представителей вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Палата представителей конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента. Об этом 4 декабря заявил председатель юридического комитета палаты Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

«Мы хотим поговорить с последними несколькими свидетелями, но мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Мы думаем, что сможем сделать это относительно быстро», — заявил он, отвечая на вопрос о текущем расследовании палаты представителей в рамках процедуры импичмента Байдену.

Джордан отметил, что палата рассчитывает опросить пару свидетелей в декабре, а затем столько же в январе. Он подчеркнул, что процедура импичмента станет ключевым вопросом для конгрессменов после их возвращения с новогодних праздников.

На вопрос об ожидании решения по предъявлению Байдену обвинений до середины 2024 года, Джордан предположил, что «решение в том или ином виде будет принято до этого» времени.

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Ранее, 30 ноября, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил «Известиям», что результативность возможной процедуры импичмента Байдена крайне низка. При этом политолог выразил сомнение, что в нынешних условиях возможность данной процедуры окажет решающее влияние на рейтинг американского лидера.

Накануне издание The Washington Post со ссылкой на источник писало, что представители Республиканской партии в палате представителей конгресса США намерены в ближайшие недели вынести на голосование вопрос о расследовании в рамках импичмента Байдену.

В сентябре экс-спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, после того как руководство Республиканской партии обвинило американского лидера в злоупотреблении властью и коррупции, запустил расследование в рамках процедуры импичмента в отношении Байдена. Однако Маккарти инициировал расследование в одностороннем порядке без голосования в палате представителей.

При этом сам Байден позднее указал, что республиканцы запускают соответствующую процедуру, чтобы остановить работу правительства Соединенных Штатов.

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