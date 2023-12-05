Путин: выход из правозащитных организаций не означает отказ от Декларации прав

Выход России из ряда международных правозащитных организаций не означает, что страна откажется от следования принципам Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в заседании Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

«Это [выход из правозащитных организаций] не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации [Всеобщей декларации прав человека]», — подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин указал на наличие у России готовности к осуществлению сотрудничества с теми, кто также заинтересован в усовершенствовании системы обеспечения прав человека.

При этом президент РФ отметил, что фактически контролируемые Западом институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека в последнее время отличаются лицемерным и ангажированным подходом при осуществлении своей деятельности.

Путин дополнил, что такое отношение стран Запада было проявлено во время различных нарушений на протяжении многих лет в адрес жителей Донбасса.

Также он добавил, что во многих международных правозащитных организациях проявление русофобии уже стало обычным делом и, более того, оно всё чаще поощряется.

21 ноября президент России выделил ангажированность международных институтов в сфере прав человека на протяжении конфликта в Донбассе. Тогда он отметил неспособность данных организаций решать стоящие перед ними задачи, в то время как Россия продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека.