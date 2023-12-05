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Путин: выход из правозащитных организаций не означает отказ от Декларации прав

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Выход России из ряда международных правозащитных организаций не означает, что страна откажется от следования принципам Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в заседании Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

«Это [выход из правозащитных организаций] не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации [Всеобщей декларации прав человека]», — подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин указал на наличие у России готовности к осуществлению сотрудничества с теми, кто также заинтересован в усовершенствовании системы обеспечения прав человека.

При этом президент РФ отметил, что фактически контролируемые Западом институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека в последнее время отличаются лицемерным и ангажированным подходом при осуществлении своей деятельности.

Путин дополнил, что такое отношение стран Запада было проявлено во время различных нарушений на протяжении многих лет в адрес жителей Донбасса.

Также он добавил, что во многих международных правозащитных организациях проявление русофобии уже стало обычным делом и, более того, оно всё чаще поощряется.

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21 ноября президент России выделил ангажированность международных институтов в сфере прав человека на протяжении конфликта в Донбассе. Тогда он отметил неспособность данных организаций решать стоящие перед ними задачи, в то время как Россия продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека.

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