Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Российские бойцы добровольческо-штурмового корпуса отрезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском участке. Об этом 4 ноября «РИА Новости» рассказал представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
В районе Артемовского по трассе работают четыре штурмовые группы, это была последняя трасса, по которой питалась соледарско-артемовская группировка ВСУ из города Краматорска через Часов Яр, отметил представитель корпуса.
«Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем», — рассказал Селиванов.
Помощник командира отряда «Енисей» также назвал бригады, работающие на данном участке — это «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».
Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео штурма Артемовского в Донецкой Народной Республике и освобождения от солдат ВСУ. Уточнялось, что противник отступил, бросив раненых и убитых. В ведомстве добавили, что часть украинских военных добровольно сдалась в плен Российской армии.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».