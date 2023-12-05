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Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском

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Российские бойцы добровольческо-штурмового корпуса отрезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском участке. Об этом 4 ноября «РИА Новости» рассказал представитель корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

В районе Артемовского по трассе работают четыре штурмовые группы, это была последняя трасса, по которой питалась соледарско-артемовская группировка ВСУ из города Краматорска через Часов Яр, отметил представитель корпуса.

«Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем», — рассказал Селиванов.

Помощник командира отряда «Енисей» также назвал бригады, работающие на данном участке — это «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

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Ранее в этот день Минобороны РФ показало видео штурма Артемовского в Донецкой Народной Республике и освобождения от солдат ВСУ. Уточнялось, что противник отступил, бросив раненых и убитых. В ведомстве добавили, что часть украинских военных добровольно сдалась в плен Российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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