Реклама
Прямой эфир
Мир
ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Армия
Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
Палата представителей вынесет решение по импичменту Байдену в начале 2024 года
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
NBC узнал о провалившихся переговорах в сенате США по финансированию Украины
Мир
Более 288 т гумпомощи доставили из РФ жителям Газы
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе
Происшествия
ВСУ выпустили более 30 снарядов за час по Донецку и Горловке
Мир
WSJ узнала о возможном затоплении Израилем туннелей в Газе морской водой
Армия
Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря
Сюжет:

Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 5 декабря показало работу российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

Танкисты группировки войск «Центр» ежедневно ведут боевую работу по уничтожению подразделений и позиций украинских националистов, нанося огневые поражения по целям в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

Экипажи танков Т-80 БВМ, получив данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки о перемещении крупных групп противника, незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли цикл ударов по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ.

Огонь велся 125-миллиметровыми осколочными снарядами, позволяющими с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

«Каждый день выезжаем, поражаем врага, активно и результативно ведем боевые действия. Это наша работа, поэтому мы обязаны ее исполнять вне зависимости — есть ответка, нет ответки (ответный удар от противника. — Ред.). Коптеры есть и у нашего батальона, они корректируют огонь, в том числе подтверждают уничтожение цели, повреждения и прочие нюансы. Благодаря коптерам, сильно работа улучшается. Эффективность в том числе повышается», — рассказал командир танкового взвода с позывным Тихий.

В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований, уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом. Кроме того, ведя постоянный беспокоящий огонь по врагу, военнослужащие группировки войск «Центр» изматывают противника, затрудняют подвоз боеприпасов, отдых дежурных сил, восстановление и дооборудование позиций на линии боевого соприкосновения.

Взрывная мощь: что изменит на поле боя артиллерия крупного калибра
«Пионы», «Малки» и «Тюльпаны» станут эффективнее в составе новых бригад и в координации с БПЛА

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) на краснолиманском направлении. Как указывало Минобороны, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023