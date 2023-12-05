Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи танков Т-80 гвардейского танкового соединения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 5 декабря показало работу российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

Танкисты группировки войск «Центр» ежедневно ведут боевую работу по уничтожению подразделений и позиций украинских националистов, нанося огневые поражения по целям в районе Торского выступа на краснолиманском направлении.

Экипажи танков Т-80 БВМ, получив данные от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки о перемещении крупных групп противника, незамедлительно выдвинулись на огневые позиции. Используя высокую скорость и низкую шумность боевой машины, танкисты совершили марш в заданный район и нанесли цикл ударов по разведанному квадрату в лесополосе, которую пытались занять подразделения ВСУ.

Огонь велся 125-миллиметровыми осколочными снарядами, позволяющими с высокой эффективностью поражать цели как прямой наводкой, так и по навесной траектории.

«Каждый день выезжаем, поражаем врага, активно и результативно ведем боевые действия. Это наша работа, поэтому мы обязаны ее исполнять вне зависимости — есть ответка, нет ответки (ответный удар от противника. — Ред.). Коптеры есть и у нашего батальона, они корректируют огонь, в том числе подтверждают уничтожение цели, повреждения и прочие нюансы. Благодаря коптерам, сильно работа улучшается. Эффективность в том числе повышается», — рассказал командир танкового взвода с позывным Тихий.

В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований, уничтожен склад с боеприпасами и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом. Кроме того, ведя постоянный беспокоящий огонь по врагу, военнослужащие группировки войск «Центр» изматывают противника, затрудняют подвоз боеприпасов, отдых дежурных сил, восстановление и дооборудование позиций на линии боевого соприкосновения.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило, что российские войска отразили за сутки пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) на краснолиманском направлении. Как указывало Минобороны, украинская армия потеряла до 280 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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