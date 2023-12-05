Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
В Винницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом 5 декабря сообщило украинское издание «Общественное».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
О пострадавших и поврежденных объектах не сообщается.
В Минобороны РФ данную информацию никак не комментировали.
В тот же день в подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, соответствующие сигналы прозвучали в Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.
4 декабря сообщалось о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.