Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском
Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно уничтожают живую силу и легкобронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ), используя FPV-дроны. Об этом 5 декабря сообщает Минобороны РФ.
Бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ разбивают живую силу противника и легкобронированную технику ударными беспилотниками и FPV-дронами. Определив цель, оператор, используя VR-очки начинает заход на нее, его помощник в это время, корректирует полет дрона, для точного наведения цели.
Сообщается, что в лесопосадке FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое из которых были тяжело ранены, а один военнослужащий был уничтожен.
Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут. Такие дроны трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренные и дают максимальный уровень контроля оператору, что отлично применяется для уничтожения движущихся целей и живой силы противника, даже в блиндажах и специальных укрытиях.
Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в добровольческие подразделения российских войск перерезали путь снабжения ВСУ на артемовско-соледарском участке. Он указал, что на артемовско-соледарском участке работают бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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