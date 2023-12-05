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Расчеты FPV-дронов ВДВ разгромили пехоту ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ежедневно уничтожают живую силу и легкобронированную технику вооруженных сил Украины (ВСУ), используя FPV-дроны. Об этом 5 декабря сообщает Минобороны РФ.

Бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ разбивают живую силу противника и легкобронированную технику ударными беспилотниками и FPV-дронами. Определив цель, оператор, используя VR-очки начинает заход на нее, его помощник в это время, корректирует полет дрона, для точного наведения цели.

Сообщается, что в лесопосадке FPV-дроном была поражена группа пехоты ВСУ, состоявшая из трех человек, двое из которых были тяжело ранены, а один военнослужащий был уничтожен.

Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут. Такие дроны трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренные и дают максимальный уровень контроля оператору, что отлично применяется для уничтожения движущихся целей и живой силы противника, даже в блиндажах и специальных укрытиях.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в добровольческие подразделения российских войск перерезали путь снабжения ВСУ на артемовско-соледарском участке. Он указал, что на артемовско-соледарском участке работают бригады добровольцев «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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