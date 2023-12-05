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Три человека погибли при столкновении авто с грузовиком под Астраханью

Три человека погибли при столкновении авто с грузовиком под Астраханью

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Фото: t.me/astrprok
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Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Астраханской области на 7 километре автодороги «Три Протока — Яксатово» в Приволжском районе. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его две пассажирки скончались на месте происшествия от полученных травм. Отмечается, что водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Специализированным следственным подразделением УМВД России по г. Астрахани проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение, заявили в пресс-службе.

Ранее в этот день сообщалось, что в Балезинском районе Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали семь человек, в том числе две девочки-подростка. Авария произошла на 32-м км трассы Игра — Глазов.

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