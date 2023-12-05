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Эксперты оценили возможность подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Интерес к экономическому сотрудничеству Германии с Бразилией имеет политическую подоплеку. Об этом «Известиям» рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт.

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«Интерес Германии к странам БРИКС объясняется желанием подорвать внутреннее единство в набирающем популярность мировом блоке. Сотрудничество с Бразилией будет усиливаться для того, чтобы помешать восхождению этого конкурирующего с Западом геополитического объединения», — пояснил он.

Одной из тем переговоров Шольца с Лулой да Силвой стало торговое соглашение между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР (экономический и политический блок, в состав которого входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. — Ред.). В ближайшее время к блоку также присоединится Боливия, сенат Бразилии в конце ноября одобрил ее вступление в МЕРКОСУР.

«Германия очень заинтересована в соглашении, потому что оно будет определять правила торговли с Латинской Америкой. Правда, я сомневаюсь, что договор между Евросоюзом и МЕРКОСУР будет быстро подписан. У Евросоюза есть много вопросов по поводу либеральных ценностей, свое видение экономики, своя правовая система, которая сильно отличается от той, что существует в странах Латинской Америки», — пояснил «Известиям» политолог из ФРГ Александр Рар.

Ближайшая встреча стран МЕРКОСУР запланирована на 7 декабря в Рио-де-Жанейро. Главной интригой остается вопрос ратификации торгового соглашения между Европой и странами южноамериканского торгового блока, которое могло бы позволить ЕС экономить до €4 млрд в год за счет снижения тарифов на ввоз товаров, а странам МЕРКОСУР — нарастить объемы экспорта сельхозпродукции в Европу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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