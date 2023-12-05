Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе

В зоне палестино-израильского конфликта нужны не просто гуманитарные паузы, нужно перемирие. Об этом 4 декабря заявил журналистам постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

«Там чрезвычайная ситуация. Нам нужно больше, чем гуманитарные паузы. Нам нужно перемирие — перемирие, ведущее к прекращению огня», — сообщил Ривьер.

Кроме того, постпред Франции призвал к обеспечению гуманитарного доступа, соблюдению гуманитарного права и освобождению заложников.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 ноября выразил мнение, что международная конференция по гуманитарной ситуации в секторе Газа, прошедшая в Париже 9 ноября, –– это шаг к созданию коалиции, целью которой является оказание гуманитарной помощи палестинскому населению в зоне конфликта.

Накануне Макрон заявил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». Однако он добавил, что в его обязанности не входит судить о том, было ли нарушено международное право с израильской стороны.

7 ноября постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал ошибкой игнорирование желания палестинцев создать собственное независимое государство. По его словам, такой подход не противоречит поддержке, которая оказывается Парижем в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.