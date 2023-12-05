Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря
Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –10 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 5 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –10…–8 градусов. Ночью ожидается до –17.
В Московской области прогнозируют –11…–6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –20.
Ожидается югоо-западный ветер со скоростью 3–8 м/c.
Атмосферное давление составит 752–756 мм ртутного столба.
Ранее, 4 декабря, в МЧС сообщили, что со вторника по субботу в столице ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов. Так, по его словам, во вторник возможен слабый снег, а температура днем составит около –10 градусов. В среду днем ожидается –12, а ночью уже –17. В четверг днем –14, ночью –17. В пятницу днем –16, а ночью температура понизится до –20 градусов.
Также 4 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.