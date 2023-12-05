Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области
Мир
Два палестинца погибли в результате израильского рейда в городе Дженин
Мир
Более 288 т гумпомощи доставили из РФ жителям Газы
Мир
Постпред Франции призвал СБ ООН пойти дальше гуманитарных пауз в Газе
Происшествия
ВСУ выпустили 30 снарядов за час по Донецку и Горловке
Мир
В МИД РФ приветствовали предложение Венгрии о посредничестве по Украине
Мир
Два палестинца погибли в результате столкновений с ЦАХАЛ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Мир
Спецборт МЧС доставил еще 120 эвакуируемых из Газы граждан РФ на родину
Мир
Армия Израиля заявила о расширении масштаба операции в секторе Газа
Мир
В США заявили об отсутствии волшебного источника средств для помощи Украине
Общество
Путин заявил о намерении ввести всероссийский статус для многодетных семей
Мир
Турция впервые направила в Румынию истребителей для патруля воздушного пространства
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря
Происшествия
Три человека погибли при столкновении авто с грузовиком под Астраханью
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –10 градусов в Москве 5 декабря

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до –10 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 5 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –10…–8 градусов. Ночью ожидается до –17.

В Московской области прогнозируют –11…–6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –20.

Ожидается югоо-западный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 752–756 мм ртутного столба.

Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь
К новогодним праздникам воздух немного потеплеет

Ранее, 4 декабря, в МЧС сообщили, что со вторника по субботу в столице ожидаются аномальные морозы на 7–10 градусов ниже нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки –20 градусов. Так, по его словам, во вторник возможен слабый снег, а температура днем составит около –10 градусов. В среду днем ожидается –12, а ночью уже –17. В четверг днем –14, ночью –17. В пятницу днем –16, а ночью температура понизится до –20 градусов.

Также 4 декабря Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до полудня вторника. В частности, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023