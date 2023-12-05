Задержан подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле

Мужчина, подозреваемый в убийстве годовалого сына в Туле, был задержан сотрудниками полиции. Об этом 4 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что он был задержан в поле на расстоянии около двух километров от места преступления.

«В ближайшее время подозреваемый будет передан в следственные органы для проведения с ним работы по установлению обстоятельств совершенного им преступного деяния», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 4 декабря, тело годовалого мальчика с ножевым ранением обнаружили в квартире в Туле. Тогда следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По данным источника «Известий», в день трагедии мать оставила сына под присмотром бабуши и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком.