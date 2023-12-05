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Путин оценил выход России из международных правозащитных институтов

Путин: выход России из международных институтов не означает игнорирование прав
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Российская Федерация продолжает приверженность общепринятым принципам прав человека после выхода страны из ряда международных правозащитных организаций. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе участия по видеосвязи в заседании Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

«Институты [международной системы обеспечения и продвижения прав человека], фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность <...> Это не означает, что мы отказываемся от принципов, заложенных в декларации [Всеобщей декларации прав человека]», — указал он.

Президент России также отметил готовность государства к сотрудничеству со всеми заинтересованными в данном вопросе сторонами.

Помимо этого, Путин подчеркнул, что в течение восьми лет правовые структуры стран Запада показывали свое безразличное отношение к многочисленным нарушениям в отношении жителей Донбасса.

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Ранее, 21 ноября, президент указывал на ангажированность международных институтов в сфере прав человека на протяжении конфликта в Донбассе. Тогда он отметил неспособность данных организаций решать стоящие перед ними задачи, в то время как Россия продолжает четко выполнять свои обязательства в области прав человека.

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