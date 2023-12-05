В Москве было приостановлено движение на участке БКЛ из-за человека на путях
Пассажир Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена упал на пути. Об этом 4 декабря сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
«На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на БКЛ от «Электрозаводской» до «Петровского парка» временно увеличивались интервалы движения поездов.
Сейчас движение на Большой кольцевой линии восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.
3 декабря сообщалось, что на востоке синей ветки метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях.
Ранее, 1 декабря, сообщалось, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве было временно приостановлено из-за падения человека на пути.